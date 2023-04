Rihanna spricht und singt Schlumpfine in einem neuen Schlumpf-Film und nimmt auch neue Songs auf.

Rihanna (35) spricht in einem neuen Schlumpf-Film die weibliche Hauptrolle der Schlumpfine. Diese überraschende Casting-News enthüllte die Sängerin laut Medienberichten bei der CinemaCon in Las Vegas. Eigentlich habe sie die Rolle von Papa Schlumpf gewollt, doch das habe nicht funktioniert, scherzte sie am Donnerstag.

"Ich konnte einfach ich selbst sein", sagte Rihanna über die Arbeit als Sprecherin. "Ich konnte im dritten Schwangerschaftstrimester in meinem Pyjama auftauchen und eine kleine blaue Draufgängerin spielen", schwärmte sie.

Neue Rihanna-Songs im Schlumpf-Film

Mit der Rolle der Schlumpfine hofft sie, später Coolness-Punkte bei ihren Kindern zu erzielen. Rihanna ist gerade mit dem zweiten Kind von Rapper ASAP Rocky (34) schwanger. Vor elf Monaten kam ihr gemeinsamer Sohn Noah zur Welt.

Rihanna spricht nicht nur die einzige Frau in Schlumpfhausen, sie singt in der Rolle auch neue selbstgeschriebene Songs. Außerdem fungiert sie in dem Animationsmusical als Produzentin. Der noch unbetitelte neue Schlumpf-Film soll am 14. Februar 2025 in die Kino kommen.

Rihanna übernahm bereits 2015 in "Home - Ein smektakulärer Trip" eine Sprechrolle. In Person trat sie etwa in "Oceans's 8" (2018) und in der von Kritikern verrissenen Schiffe-versenken-Adaption "Battleship" (2012) auf.