Superstar Rihanna wird bei der Oscarverleihung singen. Erst vor wenigen Wochen hatte die 35-Jährige ihre zweite Schwangerschaft enthüllt.

Erst vor wenigen Wochen sorgte Pop-Megastar Rihanna (35) mit ihrer Super-Bowl-Halbzeitshow für Furore. Neben einem fulminanten Medley ihrer größten Hits enthüllte die 35-Jährige nämlich auch live auf der Bühne in Glendale, Arizona, ihre zweite Schwangerschaft. Nun meldet das US-Branchenmagazin "Variety", dass Rihanna bei der diesjährigen Oscarverleihung ebenfalls auftreten wird. Die Sängerin wird bei der Award-Show am 12. März in Los Angeles ihren oscarnominierten Song "Lift Me Up" aus dem Marvel-Blockbuster "Black Panther: Wakanda Forever" darbieten, wie die Produzenten der 95. Oscarverleihung bekannt gegeben haben.

Rihanna ist zum ersten Mal für einen Oscar nominiert

Bei den diesjährigen Academy Awards ist Rihannas "Lift Me Up" als "Bester Filmsong" nominiert - die erste solche Ehrung für die neunfache Grammy-Preisträgerin. Wie "Variety" schreibt, ist es durchaus nicht unüblich, dass schwangere Schauspielerinnen und Promis bei der Preisverleihung Trophäen überreichen oder entgegennehmen. Oscarpreisträgerin Catherine Zeta-Jones (53) habe jedoch in der jüngeren Vergangenheit als einzige schwanger auf der Bühne gestanden und ein Musikstück performt. Im achten Monat ihrer Schwangerschaft trat Zeta-Jones bei der Zeremonie im Jahr 2003 gemeinsam mit Queen Latifah (52) auf und performte "I Move On" aus dem Musicalhit "Chicago".