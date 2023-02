von Cathrin Wissmann Sängerin Rihanna machte ein großes Geheimnis daraus, mit wem sie ihren Auftritt beim Football-Finale bestreiten würde – und überraschte mit einem ungewöhnlichen Gast

Es ist dunkel geworden in Arizona, die Lichter im State Farm Stadion sind gedimmt. Doch mittendrin ein leuchtender Punkt: Wie ein blutroter Diamant schwebt Rihanna über dem Stadionhimmel. Ihre Bühne gleicht einer fliegenden Spiegelfläche. Darauf steht sie, mit Gurten befestigt, eingehüllt in einen knalligen Mantel mit gleichfarbigem Overall. Unter ihr tanzen mehrere dutzend in Weiß gehüllte Tänzerinnen. Die Songzeile, die sie singt, könnte nicht passender sein: „Shine bright like a Diamond“. Mehr Glanz geht nicht.