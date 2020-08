Riley Gale von der Band Power Trip beim Mystic Festival 2019 in Krakau.

Riley Gale, Frontmann der US-amerikanischen Band Power Trip, ist mit nur 35 Jahren überraschend verstorben.

Die Thrash-Metal-Welt trauert: Riley Gale, Frontmann der US-amerikanischen Band Power Trip ("Manifest Decimation"), ist überraschend mit nur 35 Jahren verstorben. Das teilten seine Bandkollegen in einem Statement auf Twitter mit. Die Todesursache ist bislang noch nicht bekannt.

Ein "Rockstar und großzügiger Freund"

"Mit größter Trauer müssen wir bekanntgeben, dass unser Lead-Sänger und Bruder Riley Gale gestern Abend verstorben ist", heißt es in dem Statement. Er sei "ein Freund, ein Bruder, ein Sohn" und zugleich ein riesiger "Rockstar und bescheidener und großzügiger Freund" gewesen. "Mit seinen Songtexten und seinem riesigen Herzen hat er so viele Leben berührt", schreibt die Band weiter und betont, wie viel die Fans ihrem Frontmann bedeutet hätten. Statt Blumen bittet die Band, Geld an die Wohltätigkeitsorganisation Dallas Hope Charities zu spenden.

Riley Gale hatte Power Trip im Jahr 2008 mit 22 Jahren gegründet. Seitdem veröffentlichte die Thrash-Metal-Formation die Alben "Manifest Decimation" (2013) und "Nightmare Logic" (2017). 2018 folgte das Sammelwerk "Opening Fire: 2008-2014", in diesem Jahr ein Live-Album mit dem Titel "Live in Seattle 05.28.2018".