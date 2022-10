Am 13. November werden die MTV Europe Music Awards in Düsseldorf verliehen. Rita Ora und ihr Partner Taika Waititi moderieren.

Die britische Sängerin Rita Ora (31) und der neuseeländische Regisseur Taika Waititi (47) werden gemeinsam die diesjährigen MTV European Music Awards (EMAs) am 13. November in Düsseldorf moderieren. Das hat der Veranstalter jetzt bekannt gegeben. Die beiden sind seit 2021 ein Paar.

"Wir sind begeistert, die diesjährigen MTV EMAs zu moderieren und die besten Musiker und Performances aus der ganzen Welt zu feiern. Wir freuen uns darauf, den Abend mit all diesen talentierten Künstlern zu erleben", erklärt das Power-Paar laut "Variety" in einem Statement.

Rita Ora kündigt "Überraschungen" an

Rita Ora erklärt zudem: "Ich bin begeistert, wieder Gastgeberin zu sein, und die Bühne mit Taika zu teilen, macht es noch spezieller." Die Musikerin stand schon 2017 als Moderatorin auf der Bühne. Weiter verspricht sie "lustige Überraschungen, fantastische Mode, Comedy und vor allem tolle Musik". Die Preisverleihung findet live im PSD Bank Dome in Düsseldorf statt und wird in mehr als 170 Ländern übertragen.

Bis zum 9. November können Fans in 17 Kategorien für ihre Favoriten abstimmen, darunter "Bester Song", "Bester Künstler/Künstlerin" oder "Beste Kollaboration". 2021 wurden die MTV EMAs live aus Ungarn übertragen. Zum ersten Mal wurde dort der "Generation Change"-Preis verliehen. Damit werden Aktivistinnen und Aktivisten ausgezeichnet, die sich für die LGBTQ+-Bewegung einsetzen.

Rita Ora ist vor allem für ihre Songs wie "Your Song" und "Let You Love Me" bekannt. Waititi ist nicht nur Regisseur, sondern auch Schauspieler und Autor. Für den Film "Jojo Rabbit" wurde er für das beste adaptierte Drehbuch mit einem Oscar ausgezeichnet.

Rita Ora und Taika Waititi sollen seit April 2021 liiert und schon länger befreundet sein. Im darauffolgenden August zeigten sie sich erstmals gemeinsam als Paar auf dem roten Teppich.