Die goldenen Zeiten für Serien-Junkies gehen ungemindert weiter - und darüber freuen sich neben den Fans natürlich auch die TV-Stars! Das US-amerikanische Fernsehnetzwerk The CW hat gleich bei zehn seiner Serien die frohe Kunde verbreitet, dass für sie alle neue Staffeln bestellt wurden. Darunter "Riverdale", "Supernatural" sowie die Superhelden-Shows "Arrow" und "The Flash", wie "Variety" berichtet. Die Stars der jeweiligen Sendungen teilten via Twitter sogleich ihre Freude mit.

Große Freude bei den Stars

Etwa Jared Padalecki (35), der an der Seite von Serienbruder Jensen Ackles (40), bereits seit 13 Staffeln in "Supernatural" Jagd auf übernatürliche Bösewichte macht - und das nun mindestens noch ein weiteres Jahr tun wird: "Sieht ganz so aus, als würdet ihr alle noch ein kleines bisschen mehr von den Winchester-Brüdern zu Gesicht bekommen", freute sich der Star auf seinem Twitter-Account.

Marisol Nichols (44), die im Serien-Hit "Riverdale" Hermione Lodge mimt, tat es Padalecki gleich: "Hey ihr, 'Riverdale' bekommt offiziell eine dritte Staffel. Vielen Dank euch allen für die Liebe und Unterstützung. Wir sehen uns schon bald wieder!" Nicht minder happy war ihr Co-Star Casey Cott (25) alias Kevin Keller - auch wenn er dafür weniger Worte der Begeisterung benötigte: "DRITTE Staffel!"

Auch diese Serien bleiben erhalten

Neben "Supernatural" (Staffel 14), "Riverdale" (Staffel 3), "The Flash" (Staffel 5) und "Arrow" (Staffel 7) geht es unter anderem noch für "Crazy Ex-Girlfriend" (Staffel 4), "Legends of Tomorrow" (Staffel 4), "Jane the Virgin" (Staffel 5) und "Supergirl" (Staffel 4) weiter. Die Neuauflage des "Denver-Clans" erhält trotz mäßiger Kritiken zudem eine zweite Staffel, ebenso wie die Serie "Black Lightning", die auf den gleichnamigen Comics basiert.