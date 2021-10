Pünktlich zu Halloween: Regisseur Rob Zombie hat einen ersten Einblick in die Dreharbeiten zum Film "The Munsters" gegeben.

Pünktlich zur gruseligsten Jahreszeit hat Rockmusiker und Regisseur Rob Zombie (56) ein erstes Foto der "The Munsters"-Figuren geteilt. Zombie kündigte im Juni an, dass er die Grusel-Sitcom der 1960er Jahre verfilmen würde. Zu einem Schwarz-Weiß-Bild auf Instagram, das die drei Hauptfiguren Herman, Lily und Opa Munster vor dem Herrenhaus mit der Adresse 1313 Mockingbird Lane zeigt, schrieb Zombie: "Da Halloween vor der Tür steht, dachte ich, es sei der perfekte Zeitpunkt, THE MUNSTERS ZU TREFFEN!" Das Bild entstand demnach in Ungarn, wo derzeit die Dreharbeiten stattfinden.

Foto bestätigt den Cast

Das neue Foto bestätigt auch die Besetzung: Der etwas naive, aber liebenswerte Vater Herman Munster wird von Jeff Daniel Phillips (53) gespielt. Zombies Ehepartnerin Sheri Moon (51) mimt Hermans Frau Lily Dracula-Munster. Dan Roebuck (58) verkörpert den steinalten Großvater der Familie, Opa Munster.

"The Munsters" war in den 60er Jahren eine sehr erfolgreiche Comedy-Serie mit Horrorelementen und war 1965 sogar für den Golden Globe nominiert. Sie lief zur selben Zeit wie die Kult-Serie "The Addams Family", zu der sie sehr viele Parallelen aufweist. Beide Serien gingen 1964 zur selben Zeit an den Start und wurden zwei Jahre später in der gleichen Woche abgesetzt.