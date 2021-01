20 Jahre ist "Kids" von Robbie Williams und Kylie Minogue bereits her. Nun haben sich der Brite und die Australierin erneut zusammengetan.

Robbie Williams (46) und Kylie Minogue (52) tun es noch einmal: 20 Jahre nach ihrer gemeinsamen Single "Kids" haben die zwei Popstars heimlich einen neuen Song aufgenommen, wie Williams dem "Daily Star" verriet. Der Song ist laut einer Quelle schon fertig - nur was nun damit passiert, scheint noch nicht festzustehen. "Ich habe einen Song mit Miss Kylie Minogue und ich habe große Pläne damit, wenn Kylie dabei ist. Ich habe große Pläne", so Robbie gegenüber der Seite.

Williams arbeitet derzeit an einem neuen Album, das nach eigenen Angaben wieder in Richtung Disco gehen soll. Passt perfekt: Minogues letztes Album erschien im November 2020 und heißt "Disco". Williams letztes Studioalbum "The Heavy Entertainment Show" erschien 2016. Ihre erste gemeinsame Zusammenarbeit hatte sich im Jahr 2000 zum weltweiten Hit gemausert.