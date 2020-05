Einen kleinen Vorgeschmack auf eine Zusammenarbeit gaben Robbie Williams (46) und Gary Barlow (49) bereits vor ungefähr einem Monat mit einem Instagram-Video, in dem die beiden im virtuellen Duett ihren Hit "Shame" sangen. Jetzt kommen Robbie und die übrigen Mitglieder von Take That für eine größere Sache zusammen. Für den guten Zweck wollen Williams und seine ehemaligen Bandkollegen Gary Barlow, Howard Donald (52) und Mark Owen (48) ein einmaliges Reunion-Konzert geben, das via YouTube und Facebook online gestreamt werden soll. Das berichtet unter anderem "The Sun". Das fünfte Mitglied von damals, Jason Orange (49), soll nicht dabei sein.

"Das ist eine Weltneuheit für uns"

"Wenn wir nicht ins Stadion gehen können, bringen wir das Stadion eben zu uns", kündigten die Musiker den Charity-Auftritt an, der für die Wohltätigkeitsorganisationen Nordoff Robbins und Crew Nation Spenden für die durch die Corona-Krise gebeutelte Konzertbranche sammeln soll. So wollen die vier Briten am 29. Mai um 20 Uhr über YouTube und Facebook ein einmaliges virtuelles Live-Konzert aus ihrem jeweiligen Wohnzimmer geben. "Das ist eine Weltneuheit für uns", heißt es in einer Erklärung. "Es ist immer toll, wieder mit Robbie zusammenzukommen, und wir freuen uns sehr, Teil dieser einzigartigen Show zu sein, die jeder von zu Hause aus genießen kann." Robbie Williams fügte noch hinzu: "Ich freue mich wirklich darauf, wieder mit den Jungs aufzutreten - es ist immer eine Freude."