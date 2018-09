Robert Pattinson (32) hat zuletzt in vielen und zum Teil hochgelobten Arthaus-Filmen mitgewirkt. Doch seine Rolle als Vampir Edward in der "Twilight"-Reihe wird wohl in alle Ewigkeit jene sein, für die er als erstes in Erinnerung bleibt. Im Gespräch mit der US-Seite "Variety" hat Pattinson nun mit einem großen Augenzwinkern verraten, dass er jederzeit wieder in die Rolle schlüpfen könnte, die ihn weltberühmt machte: "Nach all der Zeit, in der ich mich mit Feuchtigkeitscreme eingerieben habe, könnte ich zu jeder Zeit einen 17-Jährigen spielen", scherzt der Schauspieler.

Überhaupt scheint er die Filmreihe basierend auf den Büchern von Stephanie Meyer nicht aus dem Kopf zu bekommen. Es fühle sich so an, als sei nicht ein Tag vergangen, seit er und Kristen Stewart (28) gemeinsam für die "Twilight"-Filme vor der Kamera standen. "[Ich] habe aufgehört mich mental weiterzuentwickeln, zu der Zeit in der ich begonnen habe, die Filme zu drehen", geht Pattinson scherzhaft viel zu hart mit seiner Entwicklung als Schauspieler ins Gericht.

Als nächstes wird er im Film "High Life" von Claire Denis zu sehen sein. Der Streifen spielt im Weltall, Pattinson ist als männlicher Hauptdarsteller an der Seite von Juliette Binoche (54) zu sehen. Der Sci-Fi-Streifen hat allerdings noch keinen fixen Starttermin in den deutschen Kinos, soll aber wohl noch dieses Jahr erscheinen.