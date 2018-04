Am Samstagabend sind in Cleveland mehrere Bands in die legendäre Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen worden, allen voran die US-Rocker von Bon Jovi ("It's My Life"). Ebenso geehrt wurden die Cars, die Dire Straits, The Moody Blues, Nina Simone (1933 - 2003) und Sister Rosetta Tharpe (1915 - 1973). Zu einem der Höhepunkte des Abends wurde ein Tribut an den verstorbenen Chris Cornell (1964-2017).

Auch Lauryn Hill trat auf

Ann Wilson (67) von Heart und Jerry Cantrell (52) von Alice in Chains performten zusammen eine minimalistische Version von "Black Hole Sun", dem größten Hit von Cornells ehemaliger Band Soundgarden. Das berichtet das Musikmagazin "Rolling Stone". Für einen weiteren Höhepunkt sorgten Lauryn Hill (42), Andra Day (33) und die Roots, wie "USA Today" schreibt. Die Musiker performten die Songs der geehrten Jazz- und Bluessängerin Nina Simone.