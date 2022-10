Der ehemalige Frontman der Band Queen, Freddie Mercury, ist schon lange tot. Doch seine Stimme erklingt noch einmal in einem Song.

Die britische Rockband Queen veröffentlicht erstmals seit acht Jahren wieder einen Song mit der Stimme ihres 1991 gestorbenen Sängers Freddie Mercury. "Face It Alone" wurde 1988 aufgenommen und sollte eigentlich auf dem Album "The Miracle" erscheinen. Doch dazu kam es nie.

Nun wurde der Song wiederentdeckt und soll als Single veröffentlicht werden. Erstmals öffentlich gespielt werden sollte er am Donnerstag beim Radiosender BBC 2.

Zuletzt hatte die Band in ihrem "Forever"-Album aus dem Jahr 2014 mehrere bis dahin unbekannte Mercury-Songs herausgegeben. "Es ist großartig, uns alle vier nach all diesen Jahren zu hören", sagte der Queen-Gitarrist Brian May der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge über den wiederentdeckten Song. Der Schlagzeuger Roger Taylor bezeichnete das Stück als "kleines Juwel", das man beinahe vergessen habe.

Webseite von Brian May mit Teaser des Songs Tweet des Radiosenders BBC 2