Die Festival-Saison steht in den Startlöcher. Der stern zeigt das Line-up und wo Sie noch Tickets für das "Rock am Ring" 2023 ergattern können

Rock am Ring 2023: Das komplette Line-up und wo Sie noch Tickets bekommen

Party like a Rockstar!

Party like a Rockstar! Rock am Ring 2023: Das komplette Line-up und wo Sie noch Tickets bekommen

von Samira Debbeler Die ultimative Rock-Institution, das berühmte "Rock am Ring"-Festival, ist zurück und verspricht ein epochales Wochenende für alle Musikliebhaber:innen zu werden! Von ikonischen Rocklegenden bis hin zu aufstrebenden Sternen der Szene wird diese Ausgabe von "Rock am Ring" den Fans ein unvergessliches Erlebnis bieten. Der stern weiß, wer auftritt und wo Sie noch Tickets bekommen.

Das legendäre "Rock am Ring"-Festival steht vor der Tür: Vom 2. bis zum 4. Juni werden die berühmten Bühnen auf dem Nürburgring gerockt. Musikliebhaber:innen auf der ganzen Welt können es kaum erwarten, Teil dieses unvergesslichen Ereignisses zu werden. Mit einem Line-up, das Rockikonen und aufstrebende Talente gleichermaßen umfasst, verspricht das Festival, ein musikalisches Feuerwerk zu werden. Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Der stern zeigt, welche musikalischen Highlights man dieses Jahr erleben kann und wo Sie noch Tickets bekommen.

Rock am Ring 2023: Das ist das Line-up

Am Freitag spielen folgende Acts:

Foo Fighters

Limp Bizkit

Rise Against

Apache 207

Fever 333

Giant Rooks

Yungblud

badmómzjay

Bounty & Cocoa

Brutus Employed

To Serve

FiNCH

Flogging

Molly

Friends Don't Lie

Hot Milk Jinjer

Juju

Mehnersmoos

Meshuggah

Motionless In White

Set It Off

Silverstein

Touché Amoré

Yonaka

"Rock am Ring"-Tagestickets für Freitag finden Sie hier.

Am Samstag treten folgende Künstler:innen auf:

Kings Of Leon

K.I.Z

Tenacious D

Evanescence

Incubus

Kontra K

Papa Roach

Provinz

Blond

Boy Bleach

Bury Tomorrow

Cleopatrick

Gojira

Halestorm

Hollywood Undead

Hot Water Music

Mantar

Nothing But Thieves

Nova Twins

Pabst

The Chats

The Foxies

The Menzingers

The Raven Age

VV

"Rock am Ring"-Tagestickets für Samstag finden Sie hier.

Am Sonntag treten diese Acts auf:

Die Toten Hosen

5FDP

Bring Me The Horizon

Machine Gun Kelly

Architects

NOFX

Sum 41

Turnstile

Arch Enemy

Boysetsfire

Cari Cari

Carpenter Brut

Charlotte Sands

Die Nerven

Lauren Sanderson

Maggie Lindemann

Mod Sun

nothing, nowhere

Spiritbox

Steel Panther

Thees Uhlmann & Band

The Warning

Three Days Grace

"Rock am Ring"-Tagestickets für Sonntag finden Sie hier.

Rock am Ring 2023: Hier bekommen Sie noch Tickets

Der Ticketverkauf für "Rock am Ring" läuft und die Nachfrage ist enorm. Um sicherzustellen, dass Sie Ihren Platz bei diesem epischen Rockspektakel sichern, empfehlen wir Ihnen, bald aktiv zu werden. Die offizielle Website der Ticketplattform "Eventim" ist eine sichere und gute Anlaufstelle, um die letzten Tickets zu erwerben. Dort finden Sie alle relevanten Informationen zu den verfügbaren Ticketkategorien, Preisen und Zahlungsmethoden.

>> Hier gibt es noch Tickets

Bei der Auswahl Ihres Tickets haben Sie verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, welche Art von Erlebnis Sie bevorzugen. Von Tagestickets über den Festival-Pass bis zu Camping-Paketen gibt es für jeden Geschmack und jedes Budget die passende Option. Denken Sie daran, dass die beliebtesten Kategorien oft schnell ausverkauft sind, daher ist es ratsam, schnell zuzugreifen.

Rock am Ring 2023: Diese Ticket-Optionen gibt es

Es gibt auch verschiedene Ticket-Upgrades und Zusatzoptionen, mit denen Sie Ihr "Rock am Ring" Erlebnis personalisieren können. VIP-Pässe bieten exklusive Vorteile wie bevorzugten Zugang zu den Bühnenbereichen, eigene Lounges und vieles mehr. Wenn Sie das volle Festivalerlebnis wünschen, können Sie sich für ein Camping-Paket entscheiden, das Ihnen ermöglicht, direkt auf dem Festivalgelände zu übernachten und die gesamte Atmosphäre rund um die Uhr zu genießen.

Es ist wichtig zu beachten, dass "Rock am Ring" ein äußerst beliebtes Festival ist und die Nachfrage nach Tickets hoch ist. Schauen Sie bei offiziellen Partnern und autorisierten Ticketbörsen. Achten Sie darauf, dass Sie nur von vertrauenswürdigen Quellen kaufen, um Betrug zu vermeiden.

"Rock am Ring" verspricht ein unvergessliches Wochenende voller mitreißender Musik, unbeschreiblicher Energie und euphorischer Atmosphäre. Werden Sie Teil dieser legendären Veranstaltung. Feiern Sie mit Tausenden von Fans aus aller Welt die Magie des Rock'n'Rolls und erleben Sie "Rock am Ring" in seiner ganzen Pracht!

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.