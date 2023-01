Die Foo Fighters spielen bei Rock am Ring und Rock im Park im Jahr 2023 ihre einzigen Europa-Konzerte dieses Jahr.

Rock am Ring und Rock im Park haben die letzte Headliner-Band für das Line-up 2023 bekannt gegeben: die Foo Fighters. Die Auftritte sind sogar exklusiv - wie ihr Label in einer Pressemitteilung und das Festival auf Instagram erklärt, werden es die einzigen beiden Konzerte der Band in diesem Jahr in ganz Europa sein.

Die US-Band hat erst vor wenigen Tagen die ersten regulären Konzerttermine seit dem Tod ihres Schlagzeugers Taylor Hawkins (1972-2022) bekannt gegeben. Geplant sind zunächst Auftritte als Headliner bei den Festivals Sonic Temple, Boston Calling und Bonnaroo im Mai und Juni. Bereits Ende letzten Jahres hatten die Foo Fighters rund um Frontmann Dave Grohl (53) erklärt, trotz des Todes von Hawkins weitermachen zu wollen.

Letzte Deutschland-Gigs von NOFX

Die Foo Fighters sind damit der dritte Headliner auf der Hauptbühne. Zuvor wurden bereits die Toten Hosen und Kings of Leon angekündigt. Weitere bekannte Namen des Festivals sind Rise Against, Five Finger Death Punch, Limp Bizkit, Tenacious D, Incubus, Evanescence und Machine Gun Kelly. Eine weitere Besonderheit stellen die Gigs von NOFX dar - es sollen die letzten der Punkrock-Veteranen in Deutschland sein.

Die Zwillings-Festivals Rock am Ring und Rock im Park finden vom 02.06. bis 04.06.2023 am Nürburgring/Eifel beziehungsweise am Zeppelinfeld/Nürnberg statt. Für beide Festivals sind aktuell noch Tickets verfügbar.