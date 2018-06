Nur kurz nachdem die letzten Verstärker und Gitarren beim diesjährigen Rock am Ring und Rock im Park ausgestöpselt wurden, ist der Vorverkauf für die jeweiligen Veranstaltungen im kommenden Jahr gestartet. Beide Groß-Festivals werden 2019 vom 7. bis 9. Juni stattfinden. Karten für die Austragungsorte am Nürburgring und in Nürnberg schlagen als Drei-Tages-Ticket mit 149 Euro (Rock am Ring) und 199 Euro (Rock im Park) zubuche. Bei ersterer Veranstaltung ist das Camping-Ticket aber extra zu kaufen, womit es sich auch hier auf die 199 Euro beläuft. Besondere Camping-Alternativen kosten an beiden Orten extra.

Fans der "besten Band der Welt" sollten sich so schnell wie möglich um Karten bemühen. Die Ärzte ("Bäst of") werden 2019 nach über sechs Jahren Bühnen-Abstinenz wieder Konzerte geben - aber nur zwei Stück und nur auf dem Zwillings-Festival. "Die ersten und garantiert einzigen Auftritte der Ärzte in Deutschland in 2019 nach sechsjähriger Live-Pause", rührten die Veranstalter kräftig die Werbetrommel.

Die knapp 200 Euro, die für die Ärzte als Headliner beider Veranstaltungen fällig werden, sind selbstredend kein Pappenstiel. Aber das Comeback von Farin Urlaub (54), Bela B (55) und Rodrigo Gonzalez (50) ist den Fans sicherlich jeden Cent wert. Wen diese neben den drei Alt-Punkern 2019 noch bestaunen dürfen, ist bislang noch nicht bekannt.