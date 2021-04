Rockband in der Coronakrise Fury in the Slaughterhouse vermissen Auftritte vor Publikum

Fury in the Slaughterhouse zählten in den 1990er Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Bands. Ihr aktuelles Album «Now» ist das erste Studioalbum seit gut 13 Jahren. Foto: Lucas Bäuml/dpa © dpa-infocom GmbH