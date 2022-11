Wegen einer Erkrankung verschiebt der britische Musiker Sting, 71, kurzfristig vier seiner Konzerte in Deutschland. Betroffen ist der Auftritt in Hamburg an diesem Sonntagabend sowie die Konzerte in Leipzig (Montag), Köln (Mittwoch) und Oberhausen (Donnerstag).

Erneut verschiebt der britische Musiker Sting, 71, vier seiner Konzerte in Deutschland. Das teilte der Veranstalter Live Nation am Samstagabend mit. Damit fallen die geplante Auftritte in Hamburg an diesem Sonntag sowie in Leipzig (Montag), Köln (Mittwoch) und Oberhausen (Donnerstag) aus.

"Leider erkrankte Sting kurzfristig und ist deshalb nicht in der Lage, aufzutreten", hieß es in der Mitteilung. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Die Hamburger Barclays-Arena schrieb auf ihrer Internetseite: "Auf dringendes ärztliches Anraten muss Sting – zu seinem großen Bedauern – seine bevorstehenden Auftritte verschieben."

Sting: Konzerte sollen im nächsten Jahr nachgeholt werden

Dem Veranstalter zufolge sollen die Fans ihre Eintrittskarten aufheben. Die Auftritte . Wie eine Sprecherin am Abend der Deutschen Presse-Agentur sagte, handelte es dabei um bereits verschobene Konzerte. Nicht betroffen seien für nächstes Jahr geplante Open-Air-Konzerte.