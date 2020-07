Streaminganbieter Hulu arbeitet an einer Serienadaption des Romans "Rodham" von Curtis Sittenfeld (44), wie das Branchenportal "The Hollywood Reporter" berichtet. Darin geht es um Hillary Clinton (72), deren Mädchenname Rodham ist, und die Frage danach, wie ihr Leben verlaufen wäre, wenn sie Bill Clinton (73) nie geheiratet hätte. Ob die Serie tatsächlich umgesetzt wird, ist aber noch offen.

Zweites Clinton-Projekt von Hulu

"The Affair"-Co-Autorin Sarah Treem (40) hat den Auftrag erhalten, ein Skript für die Serie auf Grundlage des Romans "Rodham" zu verfassen. Die von Sittenfeld geschriebene Vorlage erschien im Mai und avancierte seither zu einem Bestseller. Für Hulu wäre es das zweite Projekt, das sich zentral auf Hillary Clinton fokussiert. Die vierteilige Dokumentation "Hillary" feierte im Januar auf dem Sundance Film Festival ihre Premiere.

Noch steckt die Serie aber in der Entwicklungsphase. Eine öffentliche Ausschreibung des Projekts vonseiten Hulus wäre der nächste Schritt zur Veröffentlichung. Treems Aufgabe sei es, die Buchvorlage in ein mehrteiliges Drama zu packen. Die Autorin hat im November einen Vertrag mit Fox 21 Television Studios unterschrieben, das für die Produktion zuständig wäre.

Startet Hulu bald in Deutschland?

Bis es mit der Veröffentlichung soweit ist, könnte Hulu, das mehrheitlich zum Disney-Konzern gehört, die Serie auch in Deutschland zeigen. Die Gerüchte, dass Hulu im Frühjahr 2021 in Deutschland an den Start gehen soll, halten sich hartnäckig. Dafür spricht auch, dass Disney derzeit bei allen wichtigen Filmen und Serien seine Lizenzen auf Netflix und Amazon Prime Video auslaufen lässt. Ähnlich ging Disney bei den Marvel-Produktionen vor, die inzwischen allesamt exklusiv auf Disney+ vertreten sind.