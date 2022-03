Queen-Drummer Roger Taylor wurde am Mittwoch zum OBE ernannt. Den königlichen Orden widmete er dem verstorbenen Taylor Hawkins.

Roger Taylor (72) wurde am Mittwoch mit dem britischen Ritterorden zum Officer of the Order of the British Empire (OBE) geehrt. Der Queen-Schlagzeuger wurde bei der Zeremonie von Prinz Charles (73) auf Schloss Windsor für seine musikalischen Verdienste gewürdigt. Die Auszeichnung widmete er "einem seiner besten Freunde", dem verstorbenen Foo-Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins (1972-2022).

Mentor für seinen Sohn

Taylor erklärte laut "The Independent", er sei immer noch "am Boden zerstört" und versuche, sich mit der Tatsache abzufinden, dass er ihn "nie wiedersehen" werde. Der 72-Jährige, den Hawkins zu seinen größten musikalischen Vorbildern zählte, offenbarte auch, dass der 50-Jährige als Mentor für seinen eigenen Sohn fungiert hatte. Rufus Taylor (31) ist Schlagzeuger der englischen Rockband The Darkness. "Meine und seine Familie standen sich sehr nahe. Er war, wie meine Frau ihn nannte, der Sonnenschein in Menschengestalt. Er war der wunderbarste Mensch."

Taylor Hawkins war am Freitagabend (25.3.) tot in seinem Hotelzimmer in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá aufgefunden worden. Der Musiker wurde 50 Jahre alt. Erste Details aus der toxikologischen Untersuchung, die von der kolumbianischen Polizei und Generalstaatsanwaltschaft veröffentlicht worden waren, besagen, dass zehn verschiedene "Substanzen" im Körper des toten Musikers festgestellt wurden.