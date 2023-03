Ich habe Roger Waters mal erlebt, also ein Konzert von ihm. 2016 war das, in Palm Springs, so eine Art Rock-Veteranen-Festival mit Bob Dylan, den Rolling Stones, Paul McCartney. The Who hatten sie auch noch irgendwo eingesammelt und einen Tag vor Waters spielte, oder besser wütete, Neil Young mit seiner ihm eigenen schlechten Laune zwei Stunden über "Rocking the Free World". Das alles war, womit ja damals eigentlich niemand rechnete, wenige Wochen vor dem Wahlsieg Donald Trumps. Die Luft war also politisch aufgeladen, was aber in den warmen Nächten auf dem Coachella-Gelände in Palm Springs und im liberalen Kalifornien sowieso nicht so entzündlich schwelte wie woanders schon.