Roland Emmerich (Bild) dreht neben Marco Kreuzpaintner die zehn Folgen von "Those About To Die".

Mit "Those About To Die" wollen Roland Emmerich und Anthony Hopkins die Gladiatoren wiedererwecken. Inzwischen tun sie das am Set in Rom.

Seit rund einem halben Jahr lief die Vorproduktion der Gladiatoren-Serie "Those About To Die" nun schon auf Hochtouren. Inzwischen ist laut Pressemitteilung der Produktionsfirma der Startschuss für die Dreharbeiten in Rom gefallen. Die zehn Episoden werden von zwei namhaften Filmmachern realisiert: "Independence Day"-Regisseur Roland Emmerich (67) und "Der Fall Collini"-Regisseur Marco Kreuzpaintner (46) setzen die Drehbücher von Robert Rodat ("Der Soldat James Ryan") bildgewaltig in Szene.

Noch bis Mitte Oktober dieses Jahres werden die Dreharbeiten demnach andauern. Für das aufwendige Projekt konnte unter anderem der mehrfache Oscarpreisträger Sir Anthony Hopkins (85) gewonnen werden - er verkörpert Kaiser Vespasian. Auch "Game of Thrones"-Schurke Iwan Rheon (37), Sara Martins (45, "Paris, Je T'Aime") und "Ted Lasso"-Mime Moe Hashim, um nur einige zu nennen, schlüpfen für "Those About To Die" in die Römersandalen.

Action trifft Historiendrama

Dass die Serie kommen wird, wurde bereits im Sommer des vergangenen Jahres mitgeteilt. Schon damals brannte Emmerich darauf, "diese Welt aus Blut, Schweiß und Tränen ins Fernsehen zu bringen".

Über die genaue Story der Serie ist noch nichts bekannt. Angeteasert wie sie als "episches Drama über die komplexe und korrupte Welt der spektakulären Gladiatorenkämpfe und Pferdewagenrennen". Dabei sollen "Charaktere aus allen Ecken des Römischen Reiches ins Zentrum" gerückt werden. Ähnlich wie etwa in Ridley Scotts (85) "Gladiator" dürften also neben blutiger Action im Kolosseum offenbar auch die unterschiedlichen Sozialschichten genauer thematisiert werden. Als Vorlage, um dies so authentisch wie möglich zu tun, dient das gleichnamige Sachbuch von Autor Daniel Mannix.

Ein konkreter Starttermin für "Those About To Die" wurde noch nicht kommuniziert. Angesichts der Tatsache, dass die Dreharbeiten noch bis in den Herbst reichen, dürfte es allerdings frühestens im kommenden Jahr so weit sein.