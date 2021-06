Die "Kaisermania" soll an vier Tagen im August stattfinden. Derzeit stehe man wegen der Durchführung mit den Behörden in Kontakt.

Dürfen sich die Fans von Roland Kaiser (69) schon auf die diesjährige "Kaisermania" in Dresden freuen? Der Konzertveranstalter Semmel Concerts hat nun bekannt gegeben, dass derzeit vier Termine im August geplant sind. Man stehe mit den zuständigen Behörden in Verbindung und arbeite "an einer möglichen Durchführung".

Die Wunschtermine sind demnach derzeit der 6. und 7. August sowie der 13. und 14. August 2021. Zwei der Auftritte werden damit verschoben: Die Shows vom 13. und 14. August sollten ursprünglich Ende Juli stattfinden.

"Ein sicheres Konzerterlebnis" für alle

"Sehr aufmerksam" verfolge man das Infektionsgeschehen, heißt es vom Veranstalter weiter. Zum geplanten Sicherheitskonzept gehört, dass wegen der Corona-Pandemie nur geimpfte, genesene und getestete Fans mit Ticket teilnehmen dürfen. So soll "allen Besuchern ein sicheres Konzerterlebnis" ermöglicht werden.

Der Veranstalter versucht, "bis Mitte Juli für uns alle Klarheit zu bekommen, ob die Wunschtermine so umsetzbar sind". Denn nach derzeitigem Stand steht noch nicht fest, ob die "Kaisermania" tatsächlich durchführbar sein wird: "Wir hoffen, dass sich eine weitere Verschiebung der besonderen Veranstaltungsreihe in das Jahr 2022 verhindern lässt, können das allerdings zum aktuellen Zeitpunkt nicht gänzlich ausschließen."