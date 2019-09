Roland Kaiser (67, "Warum hast Du nicht nein gesagt") leidet an einer akuten Stimmbandentzündung und darf deshalb nicht auftreten, wie der Sänger nun in einem Facebook-Post bekanntgegeben hat. "Leider haben mir die Ärzte für diese Woche ein striktes Auftrittsverbot erteilt. Ich werde mich diesem schweren Herzens fügen und bitte meine Fans um Verständnis", schreibt der Schlagerstar in dem Statement.

Er werde sich nun entsprechend zurücknehmen und sich in seinem ohnehin anstehenden Urlaub "richtig auskurieren". Nachdem sein Auftritt am 27. September in Österreich bereits gecancelt werden musste, werden nun auch seine geplanten Auftritte am 4. Oktober in Ellmau und am 5. Oktober in Dresden entfallen.

Roland Kaiser begeistert seit mehr als viereinhalb Jahrzehnten seine Fans und gehört mit über 90 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Interpreten seines Genres. Am 15. März 2019 erschien sein neues Studio-Album "Alles oder Dich".