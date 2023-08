Die Begeisterung für Roland Kaiser und seine Musik scheint ungebrochen. Der Sänger hat nun Zusatzshows für die Tournee 2024 angekündigt.

Roland Kaiser (71) geht im kommenden Jahr auf große Tour. Der Schlagersänger will mit seinen Fans sein 50-jähriges Bühnenjubiläum unter dem Motto "RK 50 / 50 Jahre - 50 Hits!" feiern. Seine Anhänger wollen sich das offenbar nicht entgehen lassen, die Nachfrage nach Tickets für die Konzerte im kommenden Jahr ist hoch. "Ich bin von eurer unglaublichen Fan-Resonanz anlässlich meiner im Sommer 2024 stattfindenden Jubiläumstournee überwältigt", schreibt Kaiser in einem Instagram-Post. "Aus diesem Grund haben mein Team und ich uns entschlossen, Zusatzshows für euch vorzubereiten."

Vorverkauf startet bald

Am kommenden Freitag, 25. August um 10 Uhr, startet der Vorverkauf für die Zusatzshows in Willingen (8. Juni 2024), Erfurt (28. Juni 2024) sowie Berlin. Dort wird Kaiser am 16. und 17. August mit einem Doppelkonzert in der Waldbühne Berlin seinen Tour-Abschluss feiern.

Die Tour startet am 26. Mai 2024 in Bad Segeberg. Es folgen im Juni Shows in Oberhof, Iffezheim, Hannover, Rostock, München und Wien. Im Juli sind weitere Auftritte in Aspach, Köln, Leipzig und Frankfurt am Main geplant. "Ich freue mich schon sehr auf dieses besondere Jubiläum im kommenden Jahr mit euch", schreibt Kaiser in seinem Instagram-Beitrag.

Wie der Veranstalter Semmel Concerts am Mittwoch (23. August) berichtet, seien bereits über 150.000 Tickets verkauft worden. Für die Termine in Bad Segeberg, Oberhof sowie Rostock gebe es nur noch wenige Resttickets und "auch für alle weiteren Shows besteht enorme Nachfrage". Neben einigen Lieblings-Locations wird der Musiker dieses Mal auch in Stadien in Rostock, Köln, Frankfurt, Leipzig und Hannover auftreten, in denen er bisher noch nie gespielt hat.

Der Musiker hat zudem bereits ein Versprechen abgegeben: "Ich möchte bei meiner RK50-Jubiläumstournee meinem Publikum pro Show mindestens 50 Songs präsentieren, die jeder kennt und mitsingen kann", erklärte Kaiser im vergangenen Juli. "Mein Produktions-Team hat sich einige sehr besondere Dinge ausgedacht, mit denen wir in den zweieinhalb Stunden Live-Show in den großen Arenen sicher alle Fans überraschen werden."