Roland Kaiser lädt im Sommer wieder zu seinen "Kaisermania"-Konzerten ans Dresdner Elbufer. Jetzt hat er einen Zusatztermin verkündet.

Schlagersänger Roland Kaiser (70) hatte bereits im November 2022 die vier Termine seiner "Kaisermania"-Konzerte im kommenden Juli und August in Dresden ausverkauft. Jetzt hat der Musiker kurz vor Ostern seinen Fans eine besondere Überraschung übermittelt: Es wird ein Zusatzkonzert geben.

"Ich freue mich sehr, euch allen kurz vor den Osterfeiertagen ein Geschenk zum 20-jährigen 'Kaisermania'-Jubiläum machen zu können", schreibt der Sänger bei Instagram. Die zusätzliche Show ist für 6. August geplant. Kaiser tritt zudem wie geplant am 28. und 29. Juli sowie am 4. und 5. August am Dresdner Elbufer auf. Der Ticket-Vorverkauf für den Zusatztermin startet am Mittwoch, 5. April um 10 Uhr bei Eventim.

Konzertreihe als Kultevent

Die "Kaisermania" fand vor rund 20 Jahren das erste Mal als einzelnes Open-Air-Konzert im Rahmen der "Filmnächte am Elbufer" statt. Mittlerweile gelten die Kaiser-Konzerte vor der Kulisse der Dresdner Altstadt bei Schlagerfans als Kultevent. Bis heute haben es über eine halbe Million Menschen live vor Ort erlebt. Traditionell gibt es zudem vom MDR eine Live-Übertragung für die Fans vor den heimischen Bildschirmen.

Im Sommer 2023 wird Kaiser von Mitte Mai bis Anfang September auch auf Open-Air-Tournee durch Deutschland und Österreich gehen. Insgesamt stehen 28 Termine an.