Schlagergrößen wie Roland Kaiser, Wolfgang Petry und Andrea Berg beschenken ihre Fans dieses Jahr mit ihren Weihnachtsalben. Ein Überblick.

Die Weihnachtszeit rückt immer näher und damit mehren sich auch die musikalischen Beiträge zur diesjährigen besinnlichen Zeit. Einige Schlagerstars beschenken ihre Fans mit Weihnachtsalben, die sowohl Klassiker als auch Neuinterpretationen bereithalten.

Roland Kaiser

Roland Kaisers (71) Weihnachtsalbum "Goldene Weihnachtszeit" ist ab dem 10. November erhältlich. Mit der Platte will er sich für die "ungebrochene Treue" seiner Fans bedanken, wie es in einer Pressemitteilung heißt. 2021 veröffentlichte der Schlagersänger das Album "Weihnachtszeit", das nun um fünf exklusive Bonustracks erweitert wurde. Erneut hat Kaiser die schönsten deutschen und internationalen Weihnachtslieder interpretiert. Darunter sind unter anderem Klassiker, aber auch weihnachtliche Pop- oder Swingnummern. Für die Bonustracks hat sich Kaiser von befreundeten Kolleginnen und Kollegen Unterstützung geholt. Der Musiker hat bereits zuvor besinnliche Platten veröffentlicht: 2009 und 2013 sind die Alben "Besinnliche Weihnachten" und "Schöne Weihnachtszeit mit Roland Kaiser" auf den Markt gekommen.

Wolfgang Petry

Seit 3. November ist Wolfgang Petrys (72) "Immer wenn es schneit" in den Regalen. "Die Veröffentlichung meiner letzten Christmas-Platte mit eigenen Songs ist nun schon 23 Jahre her; ich fand, es wäre mal wieder an der Zeit, ein neues Weihnachtsalbum aufzunehmen", erklärte der Sänger zu dem neuen Werk. Der Titelsong handelt etwa von Petrys Erinnerungen an vergangene Weihnachten und wie diese besondere Zeit bis heute für ihn nichts von ihrem Zauber verloren hat. Zudem können sich Fans auf "Schneeflöckchen, Weißröckchen", "Merry Christmas" oder "Nikolaus ist da" freuen. "Da ich ja schon so viele Weihnachtssongs aufgenommen habe, musste ich eine Menge stöbern, um neue Lieder zu finden. Die habe ich dann mit dem 'Wolle Sound' ausgestattet", berichtete er im Interview mit spot on news und fügte hinzu: "Es gibt aber auch ein paar Neukompositionen." Sein Lieblingslied ist dabei "Das muss die Liebe sein".

Bernhard Brink

Bernhard Brink (71) bringt nach rund 30 Jahren mit "Frohe Weihnachten mit Bernhard Brink" das zweite Weihnachtsalbum seiner Karriere auf den Markt (Release am 24. November). Unter den 13 Titeln befinden sich unter anderem Neuinterpretationen von Chris Reas Welthit "Driving Home For Christmas" als "Ich fahr Weihnachten nach Hause", des spanischen Weihnachtsgrußes "Feliz Navidad", des Wham!-Klassikers "Last Christmas" ("Letzte Weihnachten") oder des Cohen-Klassikers "Hallelujah".

Andrea Berg

Am 17. November veröffentlicht Andrea Berg (57) ihr neues Album "Weihnacht". Das Motto des Werks: "Modern und traditionell zugleich". Auf dem Album sind selbst verfasste Songs sowie Weihnachtsklassiker zu hören, darunter die Songs "Dezembertraum", "Weihnacht", "Küss mich unterm Mistelzweig" sowie "Schneeflöckchen, Weißröckchen", "Feliz Navidad" und "Stille Nacht". Neben dem Weihnachtsalbum, das auch als Hardcoverbook mit Weihnachtsrezepten der Sängerin erhältlich ist, hat Berg in diesem Jahr ihren Fans bereits neue Auftritte angekündigt, die noch etwas in der Ferne liegen: 2025 geht sie erneut auf große Arena-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Los geht es am 1. Februar 2025 in Wetzlar. Unter dem Motto "Wir sehen uns!" wird der Publikumsliebling in insgesamt 21 Städten seine Zelte aufschlagen und dort die großen Arenen füllen.

Tanja Lasch

Seit 27. Oktober ist auch Tanja Laschs (48) "Fröhliche Weihnachtszeit" im Handel. Es ist das erste Weihnachtsalbum der Schlagersängerin. "Es war schon immer mein Wunsch, meinen Fans und den Menschen, die meine Musik mögen, mit solch einem Album glücklich zu machen", erklärt sie in einem Statement. "Ich freue mich, auch einmal ruhigere Töne von mir zu zeigen und die Menschen, die meine Stimme mögen, dürfen sich jetzt auch zur Weihnachtszeit gerne damit berauschen lassen." Auf dem Werk sind Laschs zwölf liebste Weihnachtsklassiker gesammelt. Dazu zählen "Leise rieselt der Schnee", "Oh Tannenbaum", "Stille Nacht" oder "Winterwonderland (Weißer Winterwald)".

Udo Jürgens

Ab 10. November steht das neue Album der verstorbenen Musiker-Legende Udo Jürgens (1934-2014) "Die schönsten Lieder zur Weihnachtszeit" in den Verkaufsregalen. Das erwartet den Fan in dieser neuen Kompilation des Sängers, der kurz vor Heiligabend im Jahr 2014 im Alter von 80 Jahren verstorben war: In der Edition sind insgesamt 55 Aufnahmen auf drei CDs enthalten, die jeweils thematisch zusammengefasst wurden. Die erste CD beinhaltet unter dem Titel "Weihnachten zu Haus" 14 Eigen-Kompositionen von Udo Jürgens. Die zweite CD "Weihnachten in aller Welt" entführt die Hörer musikalisch in entferntere Gefilde. Die dritte CD rundet die Sammlung unter der Überschrift "Zeit der Lieder, Zeit der Stille" ab. Darin soll die christliche Botschaft von Frieden, Liebe und Zuversicht weitergegeben werden.