von Jochen Siemens In diesen Tagen erscheint ein neues Rolling-Stones-Album, das erste seit 18 Jahren. Unser Autor hat es gehört und vieles, aber nicht das erwartet: Diese Platte ist das Erlebnis des Jahres.

Man sieht diesen Zeilen nicht an, in welchem Zustand sie geschrieben wurden. Und es ist auch schwer, ihn zu beschreiben. Glückliche Erschöpfung vielleicht, aber auch überrollt und weggeblasen, euphorisiert, da ist wieder Strom in Gegenden des Empfindens, die das gar nicht mehr kannten. Auf alle Fälle so wie vor sehr, sehr vielen Jahren, als man noch sehr jung war und sich vom ersparten Geld in einem Schallplatten-Geschäft für 20 Mark diese eine LP kaufte, nach Haus radelte und die Nadel des Plattenspielers, ja, so war das damals, in die erste Rille legte.