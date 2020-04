Sehen Sie im Video Ausschnitte aus "Living in a Ghost Town" der Rolling Stones.





So klingt der neue Song der legendären Rockband Rolling Stones. Der Titel des Stücks lautet: "Living in a Ghost Town" und er wurde am Donnerstag veröffentlicht. Teile des Lieds entstanden nach Angaben der Band bereits vor gut einem Jahr, als Teil einer Session in Los Angeles, die irgendwann auch wieder zu einem neuen Album führen soll. Doch angesichts der Corona-Pandemie entschieden sich Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood und Charlie Watts dazu, das Lied jetzt rauszubringen. Auch weil es nur allzu gut zur aktuellen Lage in vielen von der Pandemie betroffenen Städten passt. Es ist der erste neue Studio-Song seit "Doom And Gloom", der 2012 erschien - also vor 8 Jahren. Die Rockband The Rolling Stones rund um den 76-jährigen Sänger Mick Jagger wurde 1962 in Großbritannien gegründet. Sie zählt zu den langlebigsten und kommerziell erfolgreichsten Bands der Rockgeschichte.