Rachel Yoder, 44, lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Iowa City

Mit Fell und Fangzähnen: In "Nightbitch" wird eine Mutter zur Hündin

von Vicky Bargel Rachel Yoders Debütroman erzählt von einer jungen Mutter, die eine haarige Verwandlung erlebt. Nicht völlig absurd.

Eine Frau wird eines Morgens wach und findet in ihrem Nacken ein Büschel borstiger Haare, die dort nicht hingehören. Wenige Tage später erspürt sie eine Beule an ihrem Steißbein. Wächst ihr da gerade ein Schwanz? Und wieso hat sie plötzlich vier Brustwarzen am Bauch?