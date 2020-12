Ein vermummter Star hatte unlängst seinen Besuch bei "Rote Rosen" angekündigt. Nun wurde enthüllt: Ross Antony steckte unter der Maske.

Als Mitglied der gecasteten Popband Bro'Sis hat Ross Antony (46) seinen Durchbruch in Deutschland feiern können. Seither verschlug es den gebürtigen Briten schon in die Schlagerwelt, auf die Musicalbühne oder ins Moderationsfach. Und auch als Schauspieler wird sich der sympathische Paradiesvogel bald wieder versuchen: Im kommenden Jahr wird er für die ARD-Telenovela "Rote Rosen" vor der Kamera stehen, wie in einem Video auf der offiziellen Instagram-Seite der Serie nun enthüllt wurde.

In dem Clip steht Antony zunächst mit dem Rücken zur Kamera und entfernt singend und tanzend zunächst Perücke, dann Mundschutz sowie Brille und dreht sich schließlich um. "Euer Rossi wird bei 'Rote Rosen' vorbeischauen und ein bisschen für Verwirrung sorgen. (...) Wir sehen uns im neuen Jahr!", freut sich der Entertainer. Mehr will er noch nicht zu seinem Auftritt verraten, im dazugehörigen Text zum Video ist jedoch davon die Rede, dass es sich um einen Gastauftritt handeln wird und der Dreh im Januar stattfinden soll.

Ein erfahrener Gaststar

Sechs Tage zuvor hatte sich ein damals noch verhüllter Antony bereits über den "Rote Rosen"-Instagramkanal zu Wort gemeldet. Damals animierte er zum munteren Ratespiel, welcher Star sich wohl unter der Maskierung verbergen und "im Januar für ein paar Folgen" zu "Rote Rosen" stoßen könnte. Schon damals tippten viele Kenner goldrichtig.

Der Besuch am "Rote Rosen"-Set wird nicht der erste Ausflug ins Serienfach für Ross Antony sein. Er wirkte 2009 bereits als Gaststar in "Unter Uns" mit und auch bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" war er schon in einer kleinen Rolle zu sehen.