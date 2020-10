Roxette-Sängerin Marie Fredriksson starb Ende letzten Jahres. Bandgefährte Per Gessle veröffentlicht jetzt ihre letzten Aufnahmen.

Roxette-Sängerin Marie Fredriksson (1958-2019) starb vergangenen Dezember, doch ihre Musik lebt weiter. Dank ihres Bandpartners Per Gessle (61), der auch die letzten Aufnahmen der schwedischen Popsängerin verwahrt, erscheint am Freitag mit "Let Your Heart Dance With Me" eine neue Single von Roxette.

Im November kommt mehr neues Material

Der Song entstand 2016 im Rahmen der Studioaufnahmen zu "Good Karma", Roxettes letztem Album, schaffte es aber nicht auf die fertige Platte. Begleitend zur Single erscheint ein Video, das private und unveröffentlichte Aufnahmen von Fredriksson zeigt.

Auf dem Instagram-Channel von Roxette kündigt Gessle außerdem an, zur Videopremiere am Freitag ab 16.30 Uhr auf YouTube persönlich im Chat für die Fans da zu sein: "Um das zu feiern, werde ich ein exklusives Interview geben und eure Fragen live im Roxette-YouTube-Channel beantworten."

Die Single ist Teil des Albums "Bag of Trix", das am 6. November erscheint und weitere unveröffentlichte Aufnahmen von Fredriksson enthält.