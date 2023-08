von Viorica Engelhardt Die Band Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys füllt mit Pizza-Pasta-Amore-Klischees und einem großen Augenzwinkern die Hallen. Eine Begegnung mit der Italo-Schlager-Truppe in Frankfurt.

Ein lauer Augustabend auf der Frankfurter Sommerwiese. Hunderte junge Menschen quetschen sich vor die Bühne, sie tragen azurblaue "Italia!"-Fußballtrikots, sie wedeln mit "Napoli"-Schals. Ein weißer Vorhang verhüllt die Bühne. "Aus Sirmione am Gardasee für euch", dröhnt eine Männerstimme aus den Boxen, "hier sind: Roy -Bianco und Die Abbrunzati Boys!" Kreischen, Jubel, Applaus. "Auf der Brennerautobahn seh ich uns nach Süden fahren./Halte Deine Hand und weiß, jetzt ist es gut", erklingt es von der immer noch verhüllten Bühne. Die Fans grölen mit, es fühlt sich an wie im Fußballstadion. Rasende Disco-Synthies, Hände schnellen in den Himmel. Der Vorhang fällt. Sechs Männer tanzen im gelben Scheinwerferlicht, einer ruft mit rollendem R ins Mikro: "Ein ganz herzliches Willkommen und ein feuriges Buon giorno!"

Und zwar beim Konzert der Italo-Schlagerband "Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys". 2020 erschien ihr Debütalbum "Greatest Hits". Mit dem Album "Mille Grazie" stiegen sie 2022 direkt auf Platz eins der deutschen Charts ein und stießen die Red Hot Chili Peppers vom Thron. Ihre Songs heißen "Vino Bianco", "Tage am Pool" oder "Baci", der meistgehörte Hit "Bella Napoli" wurde fast 5 Millionen Mal auf Spotify abgerufen.