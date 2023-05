Kronprinz Frederik und seine Familie haben Tausende Dänen an diesem Montag erneut zu einem Volkslauf motiviert.

Der dänische Kronprinz Frederik (54) hat am Pfingstmontag (29. Mai) erneut zum Royal Run geladen. Der Volkslauf, der ursprünglich zum 50. Geburtstag des Kronprinzen ins Leben gerufen wurde, erfreut sich bis heute großer Beliebtheit. Rund 93.000 Menschen haben sich laut Veranstalter für das Event angemeldet, das an verschiedenen Orten, darunter Aabenraa, Herning, Nyborg, Nykøbing Falster und Kopenhagen/Frederiksberg stattfindet.

Am Royal Run kann jeder teilnehmen, unabhängig von Alter und Fitnessniveau, wie auf der Webseite erklärt wird. Dabei können die Läufer zwischen drei Distanzen wählen: eine Meile (1,6 km), 5 km und 10 km. Auf der beliebten Familienmeile können Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen begleitet werden, Rollstühle und Kinderwagen sind dabei willkommen.

Royal Run ist ein Familienprojekt

Kronprinz Frederik lässt es sich für gewöhnlich an dem Tag nicht nehmen und besuchte so auch dieses Mal mehrere Ortschaften, um mit den Läufern in Kontakt zu treten und auf mehreren Distanzen zu laufen. Kronprinzessin Mary (51) unterstützt an dem Tag ihren Ehemann und machte unabhängig von ihm in Nyborg und Nykøbing Falster Halt.

Der sportliche Ehrgeiz hat sich zudem offenbar auch auf die Kinder des Paares übertragen. Prinz Christian (17), Prinzessin Isabella (16) und die 2011 geborenen Zwillinge Josephine und Vincent von Dänemark, absolvierten die Familienmeile in Kopenhagen. Auf Bildern ihres Laufs wirken die vier zwar angestrengt, zeigen aber ebenso nach der Runde ein glückliches Lächeln.

Während die neue Generation sich durch den Tag joggte, verfolgte Königin Margrethe II. (83) das Geschehen vor dem Fernsehbildschirm, wie das Königshaus ebenfalls bei Instagram verriet. "Vom Schloss Fredensborg aus verfolgt Ihre Majestät die Königin den Royal Run - und nicht zuletzt die Teilnahme der Enkelkinder sorgt für Spannung", heißt es zu Fotos, die die 83-Jährige vor dem TV sitzend zeigen.