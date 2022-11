Mehr als 41,1 Millionen Euro und ein Weltrekord von Joey Kelly sind beim 27. RTL-Spendenmarathon zusammengekommen.

Trotz des Krisenjahrs 2022 konnte der RTL-Spendenmarathon (auch bei RTL+) eine neue Rekordsumme einfahren. In der 27. Ausgabe der Benefiz-Sendung des Privatsenders sind sage und schreibe 41.107.923 Millionen Euro zusammengekommen. "Ich freue mich sehr, dass die Spendenbereitschaft der Menschen auch in diesem Jahr - trotz Inflationsängsten, steigender Energiekosten und einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld - so groß war", freut sich Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.", laut einer Pressemitteilung.

Und auch Moderator Wolfram Kons (58) zeigt sich von dem Ergebnis überwältigt: "Dass wir in diesem besonderen, in diesem schwierigen Jahr mit der Hilfe der Zuschauerinnen und Zuschauer und unserer Partner eine neue Rekordsumme erzielt haben, bewegt mich zutiefst." Als engagierte Patinnen und Paten mitgewirkt haben auch dieses Mal Stars wie Rea Garvey (49), Andrea Berg (56), Culcha Candela oder Wotan Wilke Möhring (55).

Joey Kelly macht mit Teams drei Millionen Schritte

Zudem durfte Joey Kelly (49) beim Spendenmarathon nicht fehlen. Gemeinsam mit 21 Teams knackte der Musiker in der "24h Climbing Challenge" einen Weltrekord: Durch Treppensteigen auf entsprechenden Laufbändern machten sie zusammen in 24 Stunden drei Millionen Schritte - nötig waren nur zwei Millionen.

Auf Instagram erklärte der für seine Sport-Rekorde bekannte Joey Kelly in einem Video, dass dieser RTL-Spendenmarathon "einer der härtesten bis jetzt" für ihn gewesen sei.