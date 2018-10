Seit August steht fest, dass Schauspielerin Ruby Rose (32, "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage") zu Batwoman wird. Nun hat das US-Fernsehnetzwerk The CW das erste Foto der gebürtigen Australierin in voller Batwoman-Montur veröffentlicht. Auch Ruby Rose selbst postete das Bild auf ihrem Instagram-Account. Sie trägt einen schwarzen, engen Anzug, dazu ein Cape mit Batman-Zacken am Saum und einem roten Batman-Symbol im Dekolleté. Ein roter Gürtel ist um ihre Hüfte geschlungen, eine schwarze Maske verdeckt ihr Gesicht. Feuerrote Haare und dazu passender Lippenstift runden den Look ab.

"Hervorragend!"

Der Look scheint den Comic-Fans zu gefallen. Auf Twitter hat sich in Sekundenschnelle positiver Zuspruch formiert. "Wie perfekt sieht die wundervolle #RubyRose als #Batwoman aus? Hervorragend!", schreibt zum Beispiel ein User. Zahlreiche weitere Tweets loben, wie "wunderbar" und "großartig" die Schauspielerin als Batwoman aussehe. "Dieser #Batwoman-Anzug bringt es auf den Punkt. Ich kann das Crossover-Event dieses Jahr nicht erwarten", lobt auch dieser Fan.

Ruby Rose wird am 9. Dezember 2018 in einem Crossover-Event der TV-Serien "Arrow", "The Flash" und "Supergirl" im US-Fernsehen zum ersten Mal als Kate Kane bzw. Batwoman auftreten. Eine eigene Serie ist bereits in Planung und soll voraussichtlich 2019 anlaufen. Sie ist damit die erste offen homosexuelle Superheldin in einer TV-Serie.