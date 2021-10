Ruby Rose hat den Machern von "Batwoman" auf Instagram schwere Vorwürfe gemacht und die Gründe für ihren Abschied aus der Serie geschildert.

Ruby Rose (35) hing im Mai 2020 ihr "Batwoman"-Cape nach nur einer Staffel wieder an den Nagel. Jetzt hat sie in mehreren Instagram Stories über die angeblichen Gründe für ihren Abschied von der Serie berichtet - und dabei schwere Vorwürfe gegen den Sender The CW, Warner Bros TV sowie gegen die Produktionsfirma Berlanti Productions erhoben. "Genug ist genug, ich werde der ganzen Welt erzählen, was wirklich am Set geschehen ist", begann sie ihr Statement, in dem sie anschließend den Machern unter anderem vorwarf, dass sie eine Verletzung nicht lang genug auskurieren durfte, dass trotz Corona-Pandemie weitergedreht wurde und dass ihre Beschwerden über ihren Co-Star Dougray Scott (55) nicht ernst genommen wurden. "Ich würde für kein Geld der Welt zur Serie zurückkehren", erklärte sie abschließend.

Warner Bros TV hat bereits auf die Anschuldigungen reagiert und erklärt, dass Ruby Rose die Serie verlassen musste, da es eine interne Untersuchung zu "mehreren Beschwerden über das Verhalten am Arbeitsplatz" gegen die Schauspielerin gegeben habe. Eine weitere Zusammenarbeit wurde deshalb abgelehnt. Über eine solche Untersuchung wurde seit längerem gemunkelt, sie wurde bis dato jedoch nicht offiziell bestätigt.

Rose hatte sich zuvor nur kryptisch zu ihrem Abschied geäußert. Zu einem Instagram-Video, das sie in verschiedenen Szenen als Kate Kane alias Batwoman zeigt, schrieb Rose im Mai 2020: "Es war keine einfache Entscheidung, aber alle, die wissen warum, wissen warum", so die wage Formulierung. "Ich bin still geblieben, weil das bis jetzt noch meine Entscheidung war." Rose hatte immer wieder betont, wie wichtig die Serie und ihre Rolle in "Batwoman" sei. Bei der Titelrolle handelt es sich um die erste lesbische Superheldin mit eigener Serie, die in Person von Rose noch dazu von einer lesbischen Schauspielerin verkörpert wurde.