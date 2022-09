von Catrin Bartenbach Queen Elizabeth II. wird auf ihrem Sommersitz Schloss Balmoral in Schottland ärztlich betreut. In den schottischen Highlands macht die königliche Familie schon seit dem 19. Jahrhundert ihre ganz besonderen Urlaube. Doch damit könnte bald Schluss sein.

Jedes Jahr zieht sich Königin Elizabeth II. für zwei bis drei Monate nach Balmoral zurück, ihrem geliebten, 50.000 Hektar großen Landsitz in den schottischen Highlands. Auch in diesem Sommer und Herbst, nun ohne ihren Ehemann Prinz Philip, macht sie keine Ausnahme. Wie seit Jahrzehnten verlagerte sie ihre Hofhaltung in ihre bevorzugte Privatresidenz am Ufer des Flusses Dee. Man weiß, dass die Monarchin diesen Ort auch deswegen besonders schätzt, weil Philip ihr einst hier im Herbst 1946 einen Heiratsantrag gemacht hatte.