Schauspieler Rupert Grint (30) fühlt sich im Serienfach scheinbar immer wohler. Nachdem der Star aus den "Harry Potter"-Filmen zuletzt in den TV-Serien "Snatch" und "Sick Note" zu sehen war, soll bald schon der dritte Streich folgen. Zumindest, wenn man der US-Seite "Deadline" Glauben schenkt. Demnach sei der Rotschopf das neueste Cast-Mitglied einer Serie, die von M. Night Shyamalan (48, "The Sixth Sense") exklusiv für Apple umgesetzt wird.

Damit würde der Brite an der Seite von Nell Tiger Free (19, Myrcella Baratheon aus "Game of Thrones") sowie Lauren Ambrose (40, "Six Feet Under") zu sehen sein, die laut des Berichts bereits länger feststanden. Viel ist nicht bekannt, es soll sich bei der noch titellosen Produktion aber um eine psychologische Thriller-Serie handeln. Auch ein angepeilter Starttermin steht noch in den Sternen.