Stahlblaue Augen und langes blondes Haar: So stahl Rúrik Gislason die Herzen der Zuschauer im Auftakt von "Let's Dance".

Er zog beim Auftakt von "Let's Dance" alle Blicke auf sich: Rúrik Gislason scheint der Frauenschwarm des Jahres zu sein.

Der Startschuss ist gefallen! Seit Freitag (26.2.) wird bei RTL und TVNow wieder wöchentlich das Tanzbein geschwungen. Bei "Let's Dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow" konnten die 14 Prominenten erstmals ihr tänzerisches Talent unter Beweis stellen und wurden danach ihren Tanzpartnern für dieses Jahr zugewiesen. Dabei stach besonders einer der Jury und den Zuschauern ins Auge: der isländische Ex-Fußballprofi Rúrik Gislason (33).

Noch vor seinen Proben zur Show meinte der 33-Jährige: "Ich glaube, keiner kennt mich." Dabei galt der Isländer bereits bei der Weltmeisterschaft 2018 als Hingucker auf dem Feld. Mit seinen stahlblauen Augen und seinen Bewegungen beim Cha-Cha-Cha an der Seite von Schauspielerin Valentina Pahde (26) und Sängerin Ilse DeLange (43, "Changes") begeisterte Gislason die Jury. Motsi Mabuse (39) stellte fest: "Sportler, Fußballer, feste Muskulatur - nichts davon haben wir gesehen. Wir haben eine schöne Hüftaktion gesehen. Sehr schön!" Und auch Jorge González (53) scherzte, dass er dem Fußballer am liebsten 20 Punkte gegeben hätte.

"Ein mega hübscher Mann"

Für seinen ersten Tanz erhielt der Sportler von der Jury insgesamt 18 Punkte. Aber auch die Zuschauer zuhause konnte er offenbar für sich begeistern. Diese konnten durch Anrufe entscheiden, welcher prominente Tänzer die sogenannte Wildcard erhalten solle und somit in der nächsten Woche sicher vor dem Rauswurf ist. Sie entschieden sich für den Fußballer und schwärmten in den sozialen Medien: "Rúrik Gislason ist ein mega hübscher Mann" oder "Meine Herren, ist das ein Typ!". Scheint als ob der Isländer die Herzen zahlreicher Menschen im Sturm erobert hat.

Auch Tanzpartnerin Renata Lusin (33) konnte ihre Begeisterung nicht im Zaum halten, als verkündet wurde, dass sie an der Seite des Isländers tanzen werde. Dabei konnte sich Moderator Daniel Hartwich (42) nicht verkneifen zu scherzen: "Du weißt, dass dein Mann auch an dieser Show teilnimmt."