Er soll in "Ocean's Eleven"-Reboot mitwirken

Ryan Gosling Er soll in "Ocean's Eleven"-Reboot mitwirken

Wie schon in dem neuen "Barbie"-Film soll Ryan Gosling im "Ocean's Eleven"-Reboot neben Margot Robbie spielen.

Ryan Gosling (41) steht derzeit in Verhandlungen um eine Rolle im neuen "Ocean's Eleven"-Reboot von Warner Bros. Das berichtet unter anderem "The Hollywood Reporter". Demnach soll der Star darin an der Seite von Margot Robbie (32) zu sehen sein. Sie wurde bereits im Mai für den Film verpflichtet.

Erst kürzlich standen die beiden Hollywood-Stars gemeinsam vor der Kamera. Für den "Barbie"-Film, der im Sommer 2023 in die Kinos kommt, verkörperten sie Barbie und Ken.

Robbie wird den neuen "Ocean's Eleven"-Film zusammen mit Tom Ackerley (32) und Michelle Graham produzieren. Die Regie übernimmt Jay Roach (65). Details zum Drehbuch von Carrie Solomon werden noch unter Verschluss gehalten, aber es ist bekannt, dass es sich um eine originelle "Ocean's Eleven"-Geschichte handelt. Diese spielt im Europa der 1960er. Das Projekt soll noch kein grünes Licht bekommen haben und befindet sich aktuell in der Entwicklung.

Franchise seit 2001 erfolgreich

Das "Ocean's"-Franchise von Warner wurde 2001 ins Leben gerufen. In dem ersten Film waren George Clooney (61), Brad Pitt (58), Julia Roberts (54) und Matt Damon (51) zu sehen. Dieser spielte weltweit über 450 Millionen Dollar ein. Danach folgten 2004 und 2007 zwei weitere Fortsetzungen mit hochkarätiger Besetzung. 2018 kam "Ocean's 8" in die Kinos, darin übernahmen Sandra Bullock (58), Helena Bonham Carter (56), Anne Hathaway (39), Cate Blanchett (53), Sarah Paulson (47) und Rihanna (34) die Hauptrollen.