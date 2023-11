In "The Fall Guy" schlüpft Ryan Gosling in die Rolle des Colt Seavers

von Laura Stunz Im Frühjahr 2024 kommt Colt Seavers zurück – diesmal auf der Kinoleinwand und in Gestalt von Ryan Gosling. Nun wurde der erste Trailer zu "The Fall Guy" veröffentlicht.

In "The Fall Guy" tritt "Barbie"-Star Ryan Gosling in die Fußstapfen von Hollywood-Legende Lee Majors, der in den 1980er Jahren als Colt Seavers in der Kultserie "Ein Colt für alle Fälle" über die Fernsehbildschirme dieser Welt jagte. Jetzt kehrt der berüchtigte Kopfgeldjäger in neuer Besetzung zurück. In "The Fall Guy" ist Seavers auf geheimer Mission – wie gewohnt samt weiblicher Unterstützung.

Der neu veröffentlichte erste Trailer zum Remake gibt einen Vorgeschmack auf den Actionstreifen, der im Frühjahr kommenden Jahres in den Kinos erscheinen soll. Mit den Worten "Drei, zwei, eins: Action" beginnt der Clip – und kündigt damit das an, was Filmfreunde in "The Fall Guy" erwarten können: Rasante Actionszenen samt Verfolgungsjagden, Explosionen und pfiffigen Wortwechseln zwischen Gosling in der Rolle von Seavers und Emily Blunt als seine Ex-Freundin und Komplizin.

"The Fall Guy" interpretiert "Ein Colt für alle Fälle" neu

Wie schon aus dem Original gewohnt, ist die Storyline auch im Remake simpel, aber gut: In der Rolle von Seavers schlägt sich Gosling nach einem Unfall mit Gelegenheitsjobs durch. Als ihn eine alte Freundin davon überzeugt, doch wieder als Stuntman in einem Science-Fiction-Steifen aktiv zu werden, verschwindet plötzlich der Hauptdarsteller des Filmes. Seavers nimmt die Ermittlungen auf und begibt sich in die Unterwelt von Los Angeles, um ihn zu suchen. Doch als Stuntman des Vermissten sieht er diesem zum Verwechseln ähnlich – ein Umstand, der ihm schnell zum Verhängnis wird.

Damit unterscheidet sich das Remake inhaltlich ein wenig vom Original, in dem Lee Majors als Seavers zwar auch als Stuntman tätig ist, gleichzeitig aber als Kopfgeldjäger vor allem Betrügern auf den Fersen ist, um diese gegen eine Prämie wieder einzufangen. Dabei wird er von seinem Cousin Howie Munson und seiner Assistentin Jody Banks unterstützt.

Ob "The Fall Guy" mit diesen Änderungen dem Original das Wasser reichen kann, wird sich zeigen. Da Action-Spezialist und "John Wick"-Macher David Leitch beim Remake Regie führte, stehen die Chancen aber gut, dass der Film zum Kinoerfolg wird. Leitch gilt als einer der erfahrensten Action-Regisseure und war früher selbst als Stuntman tätig. Zudem bezeichnet er sich als großer Colt-Fan.

Majors in Cameo-Szene zu sehen

Lee Majors wird im Film in einer Cameo-Rolle zu sehen sein und den Nostalgie-Faktor somit noch mal auf das nächste Level heben. In einem Interview mit dem "Daily Mirror" verriet er im Februar dieses Jahres, er habe einen Anruf von David Leitch bekommen: "Ich wusste, dass er mit Ryan Gosling und Emily Blunt in Australien den 'The Fall Guy'-Film dreht, aber von seinem Anruf war ich überrascht." Leitch habe ihn gefragt, ob er Teil des Filmes werden wolle – er habe sofort zugestimmt.

"The Fall Guy" erscheint am 29. Februar 2023 in den deutschen Kinos.

