"The Fall Guy" Ryan Gosling als Colt Seavers: Remake von "Ein Colt für alle Fälle" kommt 2024 in die Kinos

von Laura Stunz Ab März 2024 jagt Colt Seavers als Kopfgeldjäger wieder über die Leinwände dieser Welt. Für das Remake des Kult-Films "Ein Colt für alle Fälle" aus den 80er-Jahren tritt Ryan Gosling in die Fußstapfen von Hollywood-Star Lee Major.

Comeback für Colt Seavers. Der berüchtigte Stuntman und Kopfgeldjäger der 80er-Jahre kehrt 2024 auf die Leinwände dieser Welt zurück, um Verbrecher zur Strecke zu bringen. Als Actionkracher bekommt die Kultserie "Ein Colt für alle Fälle" ein Remake. Die Hauptrolle des Colt Seavers übernimmt Hollywood-Star Ryan Gosling, der demnächst als Ken in der Neuverfilmung von "Barbie" zu sehen sein wird.

Ryan Gosling übernimmt die Rolle des Colt Seavers. © IMAGO / MediaPunch

David Leitch, Regisseur von Blockbustern wie "Deadpool" und "John Wick", führt beim Remake mit dem Originaltitel "The Fall Guy" Regie. Er gilt als einer der erfahrensten Action-Regisseure und war früher selbst als Stuntman tätig. Zudem bezeichnet er sich selbst als großer Colt-Fan – ein Hinweis, dass er sich inhaltlich am Original aus den 80ern orientieren und vor actionreichen Stunt-Szenen keinen Halt machen wird. "Deadpool" ist mit einem weltweiten Gesamtumsatz von mehr als 760 Millionen US-Dollar einer der erfolgreichsten Filme, auch der aktuell vierte Teil der "John Wick"-Reihe ist auf der Liste der preisträchtigsten Filme zu finden.

Erste Einblicke in die Handlung von "The Fall Guy"

Seit Oktober vergangenen Jahres laufen die Dreharbeiten in Australien rund um Sydney. Erste Informationen zum Drehbuch sind bereits bekannt: In der Rolle von Seavers schlägt sich Gosling nach einem Unfall mit Gelegenheits-Jobs durch. Als ihn eine alte Freundin davon überzeugt, doch wieder als Stuntman in einem Science-Fiction-Steifen aktiv zu werden, verschwindet plötzlich der Hauptdarsteller des Filmes. Seavers nimmt die Ermittlungen auf und begibt sich in die Unterwelt von Los Angeles, um diesen zu suchen. Als Stuntman sieht er dem Gesuchten wird Seavers schnell zum Verhängnis.

Damit unterscheidet sich der Film inhaltlich zumindest ein wenig von der Storyline der 113 Folgen des 80er-Jahre Hits. Hier ist Seavers, der von Lee Major verkörpert wird, hauptberuflich Stuntman und arbeitet nebenbei als Kopfgeldjäger für ein Unternehmen, das Kautionen für Angeklagte stellt. Zahlt ein Kunde nicht, ist ihm Seavers auf den Fersen, um diesen gegen eine Prämie wieder einzufangen. Dabei mir er von seinem Cousin Howie Munson und seiner Assistentin Jody Banks unterstützt.

Lee Major hat Gastauftritt

Auf Major müssen Fans der Serie dennoch nicht komplett verzichten. Der heute 84-Jährige soll an der Seite von Gosling einen Cameo-Auftritt haben. In einem Interview mit dem "Daily Mirror" verriet er im Februar diesen Jahres, er habe einen Anruf von David Leitch bekommen, sagte Major. "Ich wusste, dass er mit Ryan Gosling und Emily Blunt in Australien den 'The Fall Guy'-Film dreht, aber von seinem Anruf bin ich überrascht gewesen." Leitch habe ihn gefragt, ob er Teil des Filmes werden wolle, er habe sofort zugestimmt.

Neben Gosling stehen schon weitere Besetzungen des Remakes fest. Nachfolgerin von Heather Thomas, die im Original Colts Assistentin Jody Banks mit fescher Föhnfrisur verkörpert, wird "Edge Of Tomorrow"-Star Emily Blunt. Derzeit sieht man die 40-Jährige in der Western-Rache-Serie "The English", in der sie eine Grenzgängerin spielt, die den Tod ihres Sohnes rächen will. Auch "Kick Ass"-Darsteller Aaron Taylor-Johnson übernimmt eine Hauptrolle. "The Fall Guy" ist ab 1. März 2024 im Kino zu sehen.

Quelle: "Daily Mirror"