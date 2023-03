Das Line-up des Festivals Rocco del Schlacko nimmt immer mehr Konturen an. Neu dabei sind unter anderem Peter Fox und Tokio Hotel.

Peter Fox (51) und Tokio Hotel performen beim Festival Rocco del Schlacko im saarländischen Püttlingen. Die Veranstalter gaben am Mittwoch via Instagram insgesamt elf weitere Künstler bekannt, die vom 10. bis zum 12. August 2023 bei dem Musik-Festival performen werden. Neben Fox und der Band der Kaulitz-Zwillinge Tom und Bill (beide 33) spielen dort nun unter anderem auch der Sänger Schmyt oder die Post-Hardcore-Gruppe Fjørt. Bereits zuvor standen die Auftritte der Punkbands Broilers und Donots sowie der Rapper Marteria (40) und Sido (42) als Headliner fest.

Rocco del Schlacko: 2022 kamen rund 25.000 Besucher nach Püttlingen

Das Festival Rocco del Schlacko findet seit 1999 jährlich statt, seit dem Jahr 2010 sogar jeweils an drei Tagen. 2020 und 2021 musste aufgrund der Corona-Pandemie die Veranstaltung abgesagt werden. In den vergangenen Jahren zählten Musikgrößen wie Die Toten Hosen, Die Fantastischen Vier, The Offspring, Billy Talent, Scooter oder Limp Bizkit zu den auftretenden Acts. Im vergangenen Jahr kamen rund 25.000 Besucher nach Püttlingen.