Sabine Sauer geht zum Jahresende in den Ruhestand. Die Moderatorin hat 43 Jahre in Hörfunk und Fernsehen gearbeitet.

Ein langjähriges TV-Gesicht nimmt Abschied: Sabine Sauer (64) wird nach 43 Jahren dem Hörfunk und Fernsehen den Rücken kehren. Rund 17 Jahre lang moderierte sie das Heimatmagazin "Wir in Bayern" im BR Fernsehen. Doch auch in anderen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten war sie eine gern gesehene Moderatorin.

Ihre Karriere startete sie 1978 beim Bayerischen Rundfunk im Hörfunk, fünf Jahre später wechselte sie ins Fernsehen. Seit 2003 führte Sabine Sauer weit über 1000 Mal durch die BR-Nachmittagssendung "Wir in Bayern". Von 2001 bis 2016 hatte sie ihr eigenes Talkformat "Unter vier Augen" mit Gästen wie Uschi Glas (76) oder Publizist Roger Willemsen (1955-2016).

Einem breiteren Publikum wurde Sauer durch die Moderation des ESC-Vorentscheids im Jahr 1984 bekannt. Von da an hatte sie eine eigene ZDF-Sendung namens "Kino-Hitparade", die bis 1991 ausgestrahlt wurde. 1986 übernahm sie zusätzlich die Sendung "Showfenster". Von 1994 bis 1995 durfte sie zudem durch die "NDR-Talkshow" führen. Auch dem Radio blieb sie treu: Seit 1998 ist Sabine Sauer auf BR-Klassik in der sonntäglichen Sendung "Wunsch:Musik" zu hören.

So geht es für die Moderatorin weiter

"Mit Sabine Sauer verlässt uns eine in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Kollegin: Sie ist klug, liebenswert, hat Ausstrahlung und ist eine begnadete Interviewerin", lobt BR-Intendant Ulrich Wilhelm (59) die scheidende Moderatorin. "Sie hat das BR-Programm und auch das Bild vom BR in der Öffentlichkeit über viele Jahrzehnte und auf zahlreichen Stationen in Hörfunk und Fernsehen geprägt - nicht zuletzt das der BR-Benefizaktion Sternstunden." Letztere wolle Sauer auch in Zukunft treu bleiben, wie sie selbst in einem Statement erklärt. "Die Aktion ist mir ein persönliches Anliegen, weit über den Beruf hinaus. Das kann ich heute schon sagen: Auch in Zukunft werde ich mit Hingabe und Engagement diese wichtige Hilfsaktion für Kinder in Not unterstützen."

Am Montag, 28. Dezember 2020, um 16.15 Uhr widmet ihr das Heimatmagazin "Wir in Bayern" eine Sendung, in der Sauer auf ihre lange Fernseh- und Radiokarriere zurückblicken wird.