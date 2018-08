In der leichten Sommerkomödie "Safari - Match Me If You Can" (Kinostart: 30. August) erzählt ein toller Cast in unterschiedlichen Episoden, was die Nutzer von Sex-Dating-Apps so alles erleben. Im ersten Moment ein kurzweiliges Vergnügen, auf den zweiten Blick ist jedoch durchaus eine kleine Portion Gesellschaftskritik eingebaut. Zeigefinger? Fehlanzeige!

Darum geht's in der Komödie

Ein Klick auf Safari und die Erfüllung der Träume ist greifbar nah. Der umschwärmte Pilot Harry ( Justus von Dohnányi) hat Sex mit Social-Media-Star Lara (Elisa Schlott), seine Frau Aurelie (Sunnyi Melles), die nichts von dem Doppelleben ihres Mannes ahnt, therapiert David (Max Mauff), der mit 24 endlich seine Jungfräulichkeit verlieren will.

Die 50-jährige Mona ( Juliane Köhler) ist Dauersingle, will aber auf Sex nicht verzichten. Dank Safari trifft sie unter anderem den alleinerziehenden Life (Sebastian Bezzel) zum Auto-Sex. Fanny (Friederike Kempter) wünscht sich endlich auch eine Familie. Über die App trifft sie den gutaussehenden Arif (Patrick Abozen), der als selbst ernannter "Pick-up-Guru" allerdings keine Familie will...

Fazit

Das hochkarätige Ensemble - darunter Juliane Köhler, Friederike Kempter, Sunnyi Melles, Sebastian Bezzel, Justus von Dohnányi - zeigt, wie viel komödiantisches Talent in den einzelnen Schauspielern steckt. Doch wenn die Teenie-Tochter ihre Dating-App-süchtige Mutter ermahnt, "den Rand um den Screen nennt man Leben", dann fühlt sich vielleicht auch der ein oder andere Zuschauer angesprochen.

Wer die Speed-Dating-Komödie "Shoppen" (2006) des Münchner Regisseurs Ralf Westhoff (48) mochte, dem wird auch "Safari - Match Me If You Can" gefallen.