Es ist eines des bekanntesten Bauwerke, dessen Fertigstellung man in Echtzeit miterleben kann: Die Sagrada Familia in Barcelona. Wer schon einmal in der spanischen Stadt war, dürfte ziemlich sicher ein Foto von der katholischen Kirche auf dem Handy haben.

Denn an der Sehenswürdigkeit gibt es kaum ein Vorbeikommen. Das Reizvolle: Wer die Stadt mehrmals im Abstand einiger Jahre besucht, kann immer wieder Baufortschritte bewundern.

Durch die Corona-Pandemie verzögerte sich die Fertigstellung zwar erneut um einige Zeit. Doch aktuell gibt es einen Meilenstein zu feiern: Zum ersten Mal haben alle vier Türme geleuchtet.

Wann genau die Sagrada Familia fertig sein wird, wird man erst sehen, wenn es soweit ist. Denn immer noch können unvorhergesehene Umstände die Bauarbeiten in die Länge ziehen.

Eine kleine Chronik des Baus, der inzwischen über Generationen andauert, zeigt diese Fotostrecke.