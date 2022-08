Am 19. Juni diesen Jahres feierte Salman Rushdie seinen 75. Geburtstag. Dieses Portrait entstand 2012 bei einem Besuch in Berlin – da lebte Rushdie bereits seit 20 Jahren mit der Fatwa aus Iran

von Raphael Geiger Fast genau zwei Wochen vor dem Attentat auf Salman Rushdie traf stern-Korrespondent Raphael Geiger den Schriftsteller in New York. In dem zweistündigen Gespräch ging es auch viel um Angst. Doch Rushdie machte sich nicht um sich selbst Sorgen. Sondern um die amerikanische Demokratie.

Salman Rushdie kam an diesem Morgen allein. In einem grauen Anzug trat er ins Büro seines New Yorker Agenten in der Nähe des Central Parks. Viele Jahre war es her, dass ihn Personenschützer begleitetet hatten. Nein, die Bedrohung war für ihn eine Sache aus der Vergangenheit. Die Fatwa des iranischen Regimes, sein Todesurteil, lag über drei Jahrzehnte zurück. Sein halbes Leben.

Jetzt war Rushdie 75 Jahre alt und wirkte wie ein gelassener Mann. Gerade war er aus Italien zurückgekommen und freute sich auf den Sommer in New York. Er machte sich Sorgen – aber nicht mehr um sich selbst, sondern um seine Wahlheimat Amerika. Und so drehte sich das Gespräch weniger um die Fatwa, auf das Thema hatte er keine große Lust.