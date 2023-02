Sam Smith war offenbar am "And Just Like That..."-Set.

Gastrolle in "And Just Like That..."?

Der britische Musikstar Sam Smith hat bei Instagram angedeutet, dass er Teil der zweiten Staffel "And Just Like That..." ist.

Sam Smith (30) hat seine Fans ins Aufregung versetzt. Der Musiker, der sich als nicht-binäre Person definiert, hat am Mittwoch (22. Februar) zwei besondere Fotos bei Instagram geteilt. Auf den beiden Schnappschüssen ist Smith offenbar vor einem Trailer eines Filmsets zu sehen, laut Ortsangabe steht dieser in New York.

"Für etwas 'Unheiliges' am Set", erklärt er unter den Bildern und nimmt damit Bezug zu seinem Song "Unholy" mit Kim Petras (30). Sein Posting hat Smith gemeinsam mit einem anderen bekannten Instagram-Account veröffentlicht: Die HBO-Max-Serie "And Just Like That..." ist der Ableger von "Sex and the City". Ob der Sänger wirklich einen Gastauftritt in der Serie mit Sarah Jessica Parker (57) hat und welche Rolle er übernehmen könnte, ist noch nicht bekannt.

Besonderes Liebescomeback?

Fans der Serie warten auf Staffel zwei, die derzeit produziert wird. Erste Bilder vom Set haben vor allem wegen eines besonderen Liebescomebacks für Wirbel gesorgt. Auf dem Instagram-Kanal von Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker ist ihre Figur Carrie auf Fotos eng umschlungen beim Küssen mit ihrem Ex Aidan (gespielt von John Corbett, 61) zu sehen. Die vielversprechende Bildunterschrift zu den nächtlichen Aufnahmen aus New York lautete: "Das ist keine Übung".

Wann die neuen Folgen erscheinen werden, ist bislang noch unklar. Seit März 2022 steht fest, dass es eine zweite Staffel von "And Just Like That ..." geben wird.