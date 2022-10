Sie will direkt noch mal: Sarah Connor hat angekündigt, ihre "Herz Kraft Werke"-Tour 2023 mit zwölf weiteren Terminen fortzusetzen.

Für Sarah Connor (42) geht es schon wieder auf die Bühne. Nach der "Herz Kraft Werke"-Tour, den vier Christmas-Shows Ende November in Berlin und einem weiteren Auftritt in Obertauern im Dezember, hat die Sängerin schon konkrete Pläne für nächstes Jahr.

2023 macht sich Connor nämlich wieder auf Reise durch Deutschland. Auf Instagram teilt sie die neuen Tour-Termine euphorisch mit den Worten: "Whussuuuppp Party People!!!! Ich will noch mal!!! Ihr auch???" Die Fortsetzung ihrer "Herz Kraft Werke"-Tour von diesem Jahr sei die letzte Möglichkeit, sie in diesem Rahmen live zu sehen, schreibt Connor.

Wo tritt Sarah Connor auf?

Daneben präsentiert sie die zwölf geplanten Termine, die vom 12. Mai bis 16. September 2023 anstehen. Los geht es in Bad Segeberg, weiter nach Pfungstadt und Mönchengladbach. Es folgen Shows in St. Goarshausen, Meersburg, Regensburg, Bietigheim-Bissingen, Müllrose, Neubrandenburg, Berlin und Hockenheim. Der aktuell letzte Auftritt ist dann in Heidenheim an der Brenz.

Tickets sind für Abonnenten ihres Newsletters bereits erhältlich. Der reguläre Vorverkauf beginnt laut Connor dann am 20. Oktober.