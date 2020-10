Räumung dann Obdachlos Kind weg

Hallo an alle, folgendes ich habe am 28.09.20 eine Zwangsräumung. Eine Wohnung habe ich nicht gefunden die Möbel muß ich auch selber raustragen. Wir haben schon mit Freunden, Bekannten, Verwanden gesprochen keiner kann uns helfen. Dazu kommt ich habe ein 4 Jähriges Kind das Sozialamt hat zwar eine Wohnung für den Übergang aber die dürfen die nur rausgeben wenn wir die Möbel auch mitnehmen. Jetzt ist es so das sich das Jugendamt eingeschaltet hat und mein Kind am 28.09.20 mitnehmen will und ich alleine da stehe ohne Wohnung. Auch Gespräche mit der Vermietung gab es genug die sind stur. Vieleicht kennt sich jemand aus oder hat noch ein guten Tipp was ich jetzt noch machen kann Vielen Dank im voraus